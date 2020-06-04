發生在2014年9月，高雄澄清湖假車禍真殺人詐保案，檢警查出死者吳志德生前投保4600萬鉅額保險，牛排店的金主陳柏裕與3名同夥設局多次試圖將吳男撞死企圖詐保，被依「殺人罪」嫌起訴。最高法院駁回上訴，依殺人罪重判主嫌陳男無期徒刑，另3名同夥也分別判刑14年半到10年不等刑期。

據了解，百公斤重的牛排店老闆吳志德，2014年9月被車撞飛掉進澄清湖死亡，原本以為是起意外，但經警方追查2月，案情出現重大轉折，發現全案疑是主嫌陳柏裕、林益田、張森安3人與吳志德共謀想詐領4600萬保險金，只是吳志德沒想到最後會把自己玩死。

刑事局南部打擊犯罪中心調查，吳男在鳥松區環湖路被車撞掉進澄清湖送醫不治，但吳被撞地點與車輛停止處有段距離，車子沿著道路矮水泥護欄一路擦撞並沒有煞車，種種跡象顯示死因並不單純。

警方又查出，吳生前曾在7家保險公司投保9筆意外險及壽險，理賠金高達4600萬。吳2013年11月在店內跌倒受傷，2014年5月在鳳山牛排館宣稱欠債3萬餘元被砍，童年8月底又有1次車禍造成多處骨折，經申請意外理賠，前2次獲理賠22餘萬元。

2014年9月28日，吳男從晚間7、8時跟26歲的友人張森安在KTV喝酒到隔天凌晨，在意識不清下被帶到澄清湖，凌晨1時許即遭毒品通緝犯陳奕全撞飛，坐在車上副駕駛座竟是1個月前第一次把吳男撞到腳受傷的29歲林益田。

合議庭認為，陳柏裕唆使張森安、林益田、陳奕全等人執行詐保，並以傷害牛排館店長吳志德方式詐領理賠金，手段凶殘、惡劣，甚至造成吳男喪命，因此重判。

(中時電子報)