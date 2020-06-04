住展雜誌研發長何世昌今（4）日表示，最近疫情「解封」，利率低檔，吸引換屋、投資需求出籠，房市也傳出「秒殺案」重出江湖！今天最新出爐的5月住展風向球，終於攻上近6個月以來第一顆黃藍燈。

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，5月分數來到33.2分，較4月（31.0）增加2.2分，分數連三個月上揚，對應燈號則轉為黃藍燈，不僅中止連五藍，更是今年來第一顆黃藍燈，意味新建案市況正逐漸好轉當中。

風向球六大構成項目中，議價率、來人組數、成屋供給量等三項分數上揚，預售屋供給量、廣告量與成交組數等三項分數持平。

何世昌表示，北台灣房市持續穩健復甦，極低利環境，逼出越來越多的投資置產客，使5月新建案成交量維持在相對高點，預料將會推升建商推案與開高價的信心。

5月正式開賣的預售新案推案量，擴張至約600億元。

案量達15億元以上的指標建案，包括：台北市-信義「信松廣場」、中正「永陞林語堂」、士林「全陽豐會」、「圓山帝寶」、新北市三重「好蒔光」、新莊「勝旺興」、「新泰陽」、「雅朵花園」與「新莊海悅花園」、林口「立軒天善」、土城「馥華城真」、桃園市-桃園「宜誠世界極」與「昭揚天」、平鎮「樸澍藏」、新竹縣竹北「坤山安境」與「惠宇謙和」等案。

新成屋推出戶數方面，5月新釋出的成屋戶數逾1,100戶，供給量為今年單月最高；其中，案量達15億元以上的指標建案為新北市-新店「璞御」、三重「輝樺新世界」、淡水「海上皇宮」等案。

指標案平均來人組數方面，5月攀升至25.4組／週，顯示民眾看屋意願上升。

平均成交組數方面，則約為1.9組，維持4月水準。

何世昌指出，因疫情趨緩，國內大解封在即，民眾購屋信心已經有感回溫，有一陣子沒見到的秒殺案重現江湖。土城暫緩區、竹北高鐵特定區都出現秒殺案，建案在開賣首日就收訂額滿。

不過何世昌表示，這種「搶房買」的現象，會不會擴大成現象，未來值得觀察。

(工商 )