被稱為「情色教主」的辣模雪碧，去年遭週刊爆料祕密產女，孩子生父為其所屬女團Juccy的已婚老闆郭柏均，雪碧及郭柏均對週刊及撰稿記者提告妨害名譽；台北地檢署4日不起訴週刊及記者。

週刊爆料，雪碧從懷孕到生產都沒對外公開，生產後還在月子中心調養。雪碧曾澄清她當小三、懷孕產女等情節是子虛烏有，並宣稱是去探望剛生完小孩的友人。檢方認為罪嫌不足，今不起訴。

(中時 )