被爆當小三產女 辣模雪碧怒告媒體不起訴 12:322020/06/04 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北檢(陳志賢攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 被稱為「情色教主」的辣模雪碧，去年遭週刊爆料祕密產女，孩子生父為其所屬女團Juccy的已婚老闆郭柏均，雪碧及郭柏均對週刊及撰稿記者提告妨害名譽；台北地檢署4日不起訴週刊及記者。 週刊爆料，雪碧從懷孕到生產都沒對外公開，生產後還在月子中心調養。雪碧曾澄清她當小三、懷孕產女等情節是子虛烏有，並宣稱是去探望剛生完小孩的友人。檢方認為罪嫌不足，今不起訴。 (中時 ) #雪碧 #週刊 #不起訴 #生產 #懷孕 也許您會感興趣 社會熱門新聞 女誤闖鬼車站竟失蹤 多年後網揭露真相 - 社會 水電工修馬桶修到床上 大戰少女25回合 - 社會 有影嘸！台賭客5月狂輸19億 佔澳門賭場3成營收 - 社會 百年前染天花 鐵棺女屍容貌竟沒變！ - 社會 15歲少女懷孕7個月 孩子的爸竟是爺爺 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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