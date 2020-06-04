高圓圓、趙又廷去年生下一女。（圖／中時資料照片）

41歲高圓圓去年和35歲趙又廷去年迎來寶貝女兒，產後復出的高圓圓，一舉一動都是外界焦點，昨(3日)她難得上直播節目，留著及肩短髮的她穿著白色平肩上衣，女神氣質味依舊，但網友紛紛心疼說：「五官還是美的，但是確實疲態了」。

擁有一雙靈巧大眼的高圓圓2014年和趙又廷結婚，去年兩人升格當爸媽，生下愛女Rhea，網上後來傳出高圓圓和趙又廷有意再生一胎，但未獲得證實，而高圓圓產後的近況也引來不少粉絲關注，有人曾指她產後疑似尚未瘦身成功，也有人大讚高圓圓皮膚白皙依舊。

據《鳳凰網娛樂》報導，高圓圓昨上汪涵直播，實際現身以證明產後美貌依舊如昔，網友回應說：「肉眼可見的疲憊了，天下的媽媽真偉大」、「狀態不錯」、「感覺她好累」、「比較真實的狀態吧，她這個年齡，我還是很喜歡她的眼睛和頭髮的」、「網友不允許女明星變老嗎？女明星也是人」。

(中時電子報)