美國近日因白人警察執法過當，導致非裔嫌疑人窒息身亡悲劇，引發全國暴動，川普政府強力鎮壓，遭大陸官煤反擊美國在香港問題上人權雙標，在野黨也齊聲表達反對川普下令鎮壓民眾。外交部今天表示，對美國的民主制度有信心，相信美國政府有足夠應處能力，能夠消弭歧視等不公平問題，且其體制會對涉案警察做成適當裁決。

針對美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭遇警察暴力執法身亡，並在美國各地引發民眾抗議示威活動，外交部發言人歐江安表示，涉案警察已被美方檢調單位以謀殺罪起訴，美國司法單位也展開調查。她強調，美國是一個民主法治的國家，相信其體制會對涉案警察作成適當裁決，由衷期盼美國各地動盪能盡快平息。

歐江安說，台灣與美國關係密切友好，彼此共享自由、民主、人權價值，台灣做為負責任的國際社會成員及自由民主國家，對多地示威反對歧視一事，我們向來反對一切形式的歧視，也沒有任何國家比台灣更能體會遭歧視與孤立的感受，期盼國際社會藉此機會，認真探討並消除世界各地存在的歧視、不公、剝奪人權與制度性暴力的情事。

媒體詢問，美國總統川普的言論更加激化歧視意味，歐江安表示，對美國的民主制度有信心，相信美國政府有足夠應處能力，能夠解決國內問題，包括坦承面對及與人民溝通，消弭歧視等不公平問題，「唯有民主國家，才存在司法獨立透明，這在專制國家不可能發生」。

媒體追問，歐盟質疑美國警察「濫權」，歐江安澄清不對任何國家的司法體系進行比較，強調美國因有獨立司法，涉案警察已被重罪起訴，「有哪個港警因對待人民被起訴？大部分都沒有」。

國民黨主席江啟臣籲請外交部與僑委會關注僑民安全，歐江說表示，截至目前為止，旅居美國的僑胞均人身平安，持續與他們保持聯絡，再次提醒國人與僑民注意自身安全，並已請駐美國各辦事處保持高度警覺，配合當地執法單位提供國人必要協助。

(中時 )