美股前日的收高，以及投資人普遍信心的增強，讓日經接近三個月的高點，投資人居高思危。

周四日經225指數高開290點，晨收漲17.3點或+0.08%，為22631點，算是守住連三日的漲勢。東證一部指數跌0.21點或-0.01%，為1598點。

交易所33個分類有3/5呈現下跌。保險類和銀行類為表現最好的分類，顯示金融股的走強，東京海上控股漲2.1%，三菱日聯金融集團上漲1.5%。

美國昨日公布五月民間部門就業數據，雖有減幅，但少於預期，顯示經濟復甦正在進行，助攻美股三大指數昨日的上漲。

由於日圓走弱，帶動出口導向的製造商，豐田汽車上漲1.3%，索尼增加了1.1%，村田製造上漲1.3%。

媒體集團Sky Perfect上漲4.1%，報449日圓，為表現最好個股，次為被動元件製造商太陽誘電(Taiyo Yuden)，漲3.1%，報3250日圓。日產汽車在連日漲勢後，投資人獲利回吐，午間跌1.9%，報432日圓。

(時報資訊)