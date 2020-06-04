台灣此次在新冠肺炎的防疫成果有目共睹，為掌握關鍵時機，對國際推廣台灣在數位防疫及智慧醫療所累積的經驗與成果，同時產業發展的新機會，宏碁(2353)集團創辦人施振榮、台灣研發型生技新藥發展協會理事長張鴻仁共同發起成立民間「數位防疫產業大聯盟」廣邀業者加入防疫國家隊。

施振榮表示，台灣此次在全球防疫的表現成績數一數二，為了將台灣經驗分享到國際上，並掌握防疫產業發展的新機會，民間將推動成立「數位防疫產業大聯盟」，聚焦在將台灣數位防疫及智慧醫療的能量對外推廣，同時也邀請陽明大學校長郭旭崧擔任顧問，後續也將邀請防疫產業相關業者加入大聯盟。

此次外貿協會配合政府政策推廣台灣防疫產業，已建立台灣防疫產業生態系地圖，且建置了線上「防疫國家館」英文網站，是個面向全球且整合台灣醫療優勢的數位平台，分享台灣成功防疫的經驗與訊息，其中也規劃了「防疫產業生態系專區」，將以台灣醫療及防疫產業等能量與全世界共同渡過疫情挑戰。

施振榮表示，「數位防疫產業大聯盟」此次與外貿協會攜手合作，希望能借重外貿協會在全球各地的據點及影響力，並透過「防疫國家館」網站，將台灣在數位防疫及智慧醫療所累積的經驗與成果能有效對外推展。

此次新冠肺炎疫情對全球造成重大的衝擊，大家的生活也都受到影響，施振榮指出，不過戰勝疾病，維繫人類健康也是文明重要的根本，尤其如今已進入矽文明的時代，防疫和科技有密切的關係，台灣除了有一流頂尖的醫學研究人才與醫療水準之外，如何借重資通訊(ICT)與人工智慧(AI)科技，將成為防疫工作成敗的關鍵。

(時報資訊)