雲端資料庫中心及網通高階材料需求強勁，且歐美陸續解封，車用等需求回溫，銅箔基板廠-聯茂(6213)及騰輝-KY(6672)第3季及下半年業績持續看好，有機會同步創下單季歷史新高，如無意外，兩家公司全年業績亦可望優於去年，今天盤中股價連袂走高。

全球新冠肺炎疫情趨緩，電子產業供應鏈逐漸恢復正常，5G基地台、網通及伺服器高階材料需求強勁，上半年受疫情衝擊影響急凍的車市亦在各國陸續解封、德國及大陸等積極推出補助政策下回溫，讓聯茂業績可望從第2季一路旺至下半年，第2季受歐美封城影響的騰輝-KY營運亦可望自第3季展現強勁成長力道。

聯茂近幾年全力投入開發高頻高速材料，成果開始顯現，今年前4月合併營收為80.47億元，年成長10.8%，受惠於客戶訂單強勁，聯茂5月合併營收及6月合併營收可望維持高檔，第2季合併營收有機會挑戰單季歷史新高；儘管下半年電子產業透明度不高，但資料庫中心、網通、5G基站建置需求穩定，尤其是高階材料部分一直維持高成長，聯茂因陸續拿下大陸及歐洲5G基站設備廠訂單，市佔率不斷提升，目前聯茂產能滿載，如無意外，第3季業績可望超越第2季，再創單季歷史新高。

騰輝-KY產品涵蓋銅箔基板及散熱材料，公司長期專注在軍工、醫療、國防、航太及車用等立基領域，由於客戶多元且產品應用範圍廣泛，讓公司今年第1季業績無畏新冠肺炎疫情逆勢成長，毛利率亦因產品多屬於立基產品優於同業。

儘管騰輝-KY第2季業績受到歐美封國影響，略低於第1季，但可望與去年同期相當，上半年亦將優於去年同期。

展望下半年，由於騰輝-KY應用在5G基站的天線及功率放大器已開始出貨給中興通訊，下半年5G相關產品出貨可望明顯放量，車用產品部分，騰輝-KY散熱材料已取得全球最大的汽車頭燈製造商日本小系認可，是第一家被核可的非日系供應商，目前訂單已開始放量，兩大產品成為騰輝-KY下半年成長動能。

隨著歐美各國陸續解封，遞延的訂單可望在下半年恢復正常，騰輝-KY預估，如無意外，第3季業績可望挑戰歷史新高，全年業績亦可望優於去年，再創新高。

(時報資訊)