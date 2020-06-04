日本兵庫縣寶塚市23歲男大生4日以十字弓狂射家人，導致2死2傷後，警方封鎖現場。

日本4日傳出男大生拿十字弓狂射親人的事件，其中祖母耳朵中箭，血流不止，最後導致2死2傷。

據共同社和NHK報導，日本兵庫縣寶塚市警方4日上午接獲1名女子致電通報說，她被孫子的箭擊中。警方馳赴現場，發現屋內有3女1男疑似遭十字弓射中，其中1名70多歲的女性和1名40多歲的女性因失血過多，送院後不治。

據產經新聞報導，死者疑似男大生疑似為野津英滉的母親與祖母。而另外2名傷者意識清楚，已緊急送醫治療。

警方已逮捕野津英滉，而他也坦承犯行，不過警方仍在調查他行凶的原因。

(中時電子報)