日男大生十字弓狂射家人 祖母耳中箭 2死2傷 12:352020/06/04 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日23歲男大生行凶 十字弓狂射家人 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本兵庫縣寶塚市23歲男大生4日以十字弓狂射家人，導致2死2傷後，警方封鎖現場。 日本4日傳出男大生拿十字弓狂射親人的事件，其中祖母耳朵中箭，血流不止，最後導致2死2傷。 據共同社和NHK報導，日本兵庫縣寶塚市警方4日上午接獲1名女子致電通報說，她被孫子的箭擊中。警方馳赴現場，發現屋內有3女1男疑似遭十字弓射中，其中1名70多歲的女性和1名40多歲的女性因失血過多，送院後不治。 據產經新聞報導，死者疑似男大生疑似為野津英滉的母親與祖母。而另外2名傷者意識清楚，已緊急送醫治療。 警方已逮捕野津英滉，而他也坦承犯行，不過警方仍在調查他行凶的原因。 文章來源：ボーガンで２人心肺停止 兵庫・宝塚 男を逮捕 (中時電子報) #日本 #男大生 #十字弓 #祖母 #狂射 #死 #傷 也許您會感興趣 推薦閱讀 社會新鮮人保險怎麼買？4大保障優先考量不可少 08:002020/05/31 財經 不只小禎 網紅「在不瘋狂就等死」臉書專頁也被駭 11:022020/05/31 娛樂 逃攔檢撞前車釀1死 酒駕男收押 04:102020/06/01 地方新聞 竹女畢業創作超衝擊！大咖明星瘋朝聖 11:262020/06/01 日常 男大生報告AV網站 害羞畫面課堂全放送 15:202020/06/01 日常 《金融》美示威動亂 台金融業總曝險8.28兆元 07:442020/06/03 財經 學姊半醉醒喊我要 男大生左右為難還是給了 21:132020/06/03 社會 男大生玩過頭 硬要少女超商內「吞蕉」後分手 22:372020/06/03 社會 療舊傷賺千萬2／手傷不癒試新法 意外促成創業路 08:242020/06/04 財經 台式牛排為何紅不到國外？老饕曝致命傷 09:462020/06/04 日常 國際熱門新聞 官方完整驗屍報告 非裔男染新冠 死於心肺驟停 - 國際 川普選情慘了！4成美民眾非常不滿 民調狂輸拜登創紀錄 - 國際 罕見！美現任、前任防長公開嗆川普 反對動軍隊平示威 - 國際 保護香港人！英外相：準備好犧牲與陸自貿協議 - 國際 金與正怒了！嗆韓將面臨3最壞局面 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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