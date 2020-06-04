林口警分局文化派出所日前接獲民眾報案指稱，在林口區麗園一街附近有一迷途婦人，巡佐陳銘豐、警員翁佰宏聞訊立即前往該處察看，發現在對流雨勢中，街道一隅確有名婦人，身著輕便淡黃色雨衣，倒臥路旁，員警趕緊上前關心並攙扶起該婦人，稍加詢問婦人時，瘦弱的身軀顯得虛弱，口裡直講想要回家，卻無法清楚具體說明住家等相關資訊。

員警見狀先將婦人帶返派出所，為防止其失溫，隨即準備熱飲與麵包等供其果腹，也稍微檢視詢問婦人，身體並無大礙，觀察其身上衣物單薄，也沒有帶手機，待其意識清楚回過神後，員警運用各種方式溝通欲了解相關資訊，卻僅知道她稱因心情不好所以從泰山區一路徒步往林口方向走了近5個小時，因為肚子餓，又淋著雨，體力不支才倒在路旁休息，員警半信半疑的聽著，除此也沒其他資訊可參，旋即用MPOLICE人臉辨識系統的大數據資料與警用戶役政系統比對分析，才得知其相關戶籍資料，然登記的電話已暫停使用，員警隨即請轄區所在地泰山所員警前往戶籍地查訪，最終連繫上她的家人，也告知家屬目前婦人很平安的在文化派出所。

婦人雨中路倒街頭一隅，波麗士守護助返家。(林口分局提供)

文化派出所長吳學偉表示因婦人有輕微精障，身軀顯得單薄，在派出所內直囔著要回家，情緒忽而激動不已，並作勢要離開，透過員警耐心地安撫情緒並提供熱飲與食物充饑、保暖，約莫2小時後，其親人到所將人安全帶離，家屬也衷心感謝警方的照料與辛勞，直稱波麗士真的是人民保母，無論百天黑夜一直守護著需要的民眾。

(中時電子報)