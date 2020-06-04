宏普建設（4）日公布5月營收，受惠新成屋去化順暢，單月營收達3億5967萬元，月減32.04％，但年增率大幅攀升，達230.45％；累計1~5月營收大舉飆高至19億2987萬元，年增率達261.98％。接下來，宏普首度跨足觀光飯店的處女作-日本三井花園飯店，下半年可望完工開幕，屆時將是貢獻租金收益的重頭戲。

宏普表示，前5月營收攀升，主要是今年新成屋銷售、交屋量，都比去年同期增加，因此營收較多。最新出爐的5月營收，達3億5967萬元，月減幅達32.04％，年增率達230.45％。

展望2020年業績來源，宏普表示，可供認列營收的案源，包括有：「宏普世貿」、「宏普PARK」、「宏普樂高」、「宏普經貿」、「文德科技大樓」、「宏普AMAX」、「文華麗舍」及「領袖館」等可供銷售及交屋，預計今年營收及獲利業績可期。

宏普表示，展望2020年，全球通膨保持低檔水準，預期各國央行仍會維持當前寬鬆的貨幣政策，美中簽署第一階段經貿協定之後，化解市場不安情緒，加上貿易轉單及台商回流投資，未來可望隨肺炎疫情趨緩而回穩。「三井花園酒店」、「宏普世貿」將提供宏普租賃收益。

此外「金泰段」、「斯馨段」、「舊宗段」、「軟橋段」等個案，將依市場情況，調整銷售策略或推案時間，亦有機會加入銷售行列。

(工商 )