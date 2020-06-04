疫情助長手機付款消費風氣，催化行動支付普遍性，今年第一季北富銀的「刷卡額度、交易筆數」雙雙創新高，尤其更是推波LINE Pay應用範圍與回饋趴數。

北富銀卡友在LINE Pay「電信費」專區，繳交台哥大手機費可享最高8%回饋，於AsiaYo訂民宿飯店最高15%回饋，應用費還從星巴克到麥當勞、瓦城等，進一步讓「行動消費版圖」擴增「電信和旅遊、美食」。

台北富邦銀行信用卡大數據分析，今年第一季使用LINE Pay綁定富邦信用卡支付的刷卡金額大幅成長，與去年同期相比成長幅度高達124%，而刷卡筆數也翻倍成長，年成長169%。

北富銀自2019年下半年起攜手LINE Pay，從星巴克、cama café及美廉社共同推出超值回饋，今年更加入麥當勞、瓦城與非常泰、道地泰式麵食餐飲大心、湖南菜餐館1010湘6大生力軍。

而且LINE Pay新增電信費快速繳款功能，首波即與北富銀合作，即日起~7/3富邦卡友於LINE Pay「電信費」專區繳台哥大電信費，只要輸入個人手機門號、身分證或居留證，使用LINE Pay（綁定富邦卡）成功支付當期電信帳單，即可享最高8%回饋。6/8起，則是可於AsiaYo訂民宿飯店最高享15%回饋。

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(中時電子報)