網紅「黃氏兄弟」成員瑋瑋昨被周刊爆出在同志交友APP上和網友約一夜情，瑋瑋因此拍片向家人與外界道歉，被迫承認「出櫃」，引發民眾對該篇報導反彈，雖該周刊已下架相關報導，但時代力量立委王婉諭今在臉書表示，沒有一個人需要為自己的性傾向道歉，真正該道歉的，是拿著別人的私隱，換取名聲、利益的八卦報導以及截圖流傳者。民進黨立委范雲也在臉書說，拒絕歧視、傷害與霸凌，我們繼續努力以平等的方式，尊重每一個人選擇。

針對《鏡週刊》報導導致「黃氏兄弟」成員瑋瑋，被迫公開承認「出櫃」，王婉諭表示，她幾乎是紅著眼眶、揪著心聽完一字一句的泣訴，她很震驚也很痛心，為什麼我們的社會走到現在、甚至是到婚姻平權已經通過一週年後的今天，還有人必須為自己的性傾向道歉。

王婉諭說，每個孩子本來就都是獨立、不同的個體，我們要做的，應該是理解、陪伴，讓他們知道，他們不是一個人，每位家長一定都希望自己的孩子能夠勇敢地活出自己心中真實的樣子，不願意看到他們因為自己的不一樣，而自卑、逃避，甚至遭到歧視、霸凌。

王婉諭強調，沒有一個人需要為自己的性傾向道歉，她希望我們的未來，能夠彼此尊重、擁抱多元，可以真正地，去接納每一個不一樣的個體。

范雲認為，剛通過的大法官釋憲認定通姦罪違憲，表達性自主權與隱私權重要性，從婚姻平權到婚外性除刑罰，每一個行動皆是希望台灣社會能看見及尊重性別的多元性及自主性。

范雲說，該週刊報導雖下架，仍然傷害成年人的性私密自主權與隱私權，未來我們會繼續努力尊重每個人的選擇，拒絕歧視、傷害與霸凌。

(中時 )