「看不見的良心工程！」台中市長盧秀燕感謝前任市長胡志強、林佳龍及中央地方民代支持汙水下水道建設。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕（左）致贈澎湃包給營建署下水道工程處長陳志偉（中），並開玩笑說「袋子換滿滿經費，補助台中」。（王文吉攝）

台中市水利局副局長韓乃斌簡報說明豐原汙水下水道建設。（王文吉攝）

「豐原水資源回收中心」歷經三任市長規劃、動工，以及中央、地方民代合力爭取，順利完工啟用。（王文吉攝）

豐原水資源回收中心以綠建築概念打造，第一期預計接管1.7萬戶，每日可處理1.8萬噸汙水。（王文吉攝）

台中市第11座城市良心工程「豐原水資源回收中心」4日啟用，2600坪綠地也開放使用，第一期預計接管1.7萬戶，每日可處理1.8萬噸汙水。台中市長盧秀燕感謝2位前任市長規劃及開工，將繼續推動二、三期工程，總經費107億元，目標接管4.5萬戶，讓豐原更乾淨、更美麗。

豐原水資源中心由水利局委託內政部營建署代辦，第一期經費7.8億元，以綠建築概念打造，屋頂太陽能板發電效率達26000瓦，並規畫2600坪鄰里公園。啟用典禮包括內政部營建署下水道工程處長陳志偉、立委江啟臣、市議員張瀞分、陳清龍、陳本添及多位里長共襄盛舉。

水利局副局長韓乃斌簡報說明，豐原區汙水下水道系統共分三期辦理，第一期工程納入15里，從鐵路東側的南陽里與田心里開始，每日可處理1.8萬噸汙水；未來持續推動第二、三期工程，目標在2031年全期完成，屆時每日處理量可達5.4萬噸，接管戶數達4.5萬戶。

「看不見的良心工程！」盧秀燕表示，汙水下水道屬地底下的建設，不如造橋、鋪路等地上工程顯然易見，儘管如此，市府持續在各區建置水資中心，以改善河川水質，減少病媒蚊孳生；水利局也加速汙水用戶接管作業，讓民眾不再每年花錢抽水肥，生活品質再提升。

盧秀燕提到，汙水下水道建設是大工程，由前市長胡志強、林佳龍規劃設計及一期開工、她一期完工，並感謝江啟臣向中央爭取6.9億補助，豐田里長劉瑞銓爭取綠建築及公園，市議員陳本添、張瀞分、陳清龍等支持市府預算，

營建署下水道工程處長陳志偉感謝市府全力協助讓工程順利完工，並獲得金質獎特優獎；針對台中市推動汙水下水道倍增計畫，他表示，中央在有限的經費之下會盡力的協助。

水利局指出，市府近年積極興建水資中心，豐原水資中心啟用後，全市已有11座，汙水處理量提高至每日26萬噸；另外，廍子、黎明、水湳、文山、新光及福田水資中心擴建，皆為縣市合併後持續推動的建設，呼籲居民支持汙水下水道建設，共同改善環境與生活品質。

(中時 )