天主教福利會附設新北市的安置中心，前生活輔導員練姓男子利用權勢，對至少4名少年摸下體猥褻，挨告後雖否認犯行，辯稱少年不服管教，可能挾怨報復，台北地院不採信，依對未滿14歲、少年猥褻等15罪判刑4年10月，可上訴。

判決指出，安置中心協助收容社政單位、法院轉介的的兒童、少年，多為家庭功能不足、身心曾受不當對待的人，練男自2015年4月起擔任生活輔導員，卻利用監督、教養權勢，對4名少年強制猥褻。

練男犯行包括，利用少年看恐怖片、夜晚害怕要求同睡的機會，把手伸進少年衣內摸胸、大腿、臀部及生殖器，或在值班室、客庭、餐桌、曬衣間等處壓制少年，強行脫褲拉扯、揉捏陰囊，根據4名被害少年證述，練男至少得逞15次。

練男否認犯行，辯稱少年遇到困難求助他，他職責所在一定是幫助少年，4名少年指述諸多矛盾，監視器也都沒有拍到，少年事後還能跟他開心出遊拍照，不合常理，可能是一開始管教較寬鬆，後改採嚴厲態度，少年心生不滿才會誣告他，反指少年有偷竊、說謊紀錄。

合議庭認為，人的記憶因時間經過可能產生落差，未必完全精確，但綜核少年歷次陳述內容，並無重大歧異，每人指述練男的犯案手法均類似，另代班社工也證稱，少年與他談話時有提及被摸的事情，有負面情緒反應，因此認定練男犯行，判他有罪。

(中時 )