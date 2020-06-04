政府宣布發放振興三倍券後，不斷被拿去和消費券做比較，有網友發文表示，以經濟學角度來說，三倍券真的有用嗎？引發網友熱議，三倍券就是種拿現金換代幣的概念，好像湯姆熊。

網友在PTT上發文，認真想很久，爬了很多文，看到護航文的舉例，還是不懂，可能總體經濟學真的很難！有人說發3600元消費券就只會花3600元，一點幫助也沒有，但花1000元現金買3000元振興三倍券就一定會花，因為是花自己錢買的。

原PO質疑，當初3600元的消費券，很多人花超過，例如，本來想買電視，需存5個月，有3600元不就可以直接入手，創造高於面額的價值，產生總體經濟學所稱的流動？反之，3倍券也可只花3000元，那不是一樣沒啥用，僅只於發出來的3000元？

原PO指出，其實只要都加上期限就可以解決，至於擔心有錢人會存起來？聽到都快笑死，有錢人每個月平均的消費金額，根本是那3000元的10倍，甚至是百倍，到底是在怕什麼？最後原PO開完笑說，「不爽不要領，但我想一直領一直爽」。

貼文曝光後，引起網友討論，「那時後超多人囤消費券到過期在那哭夭」、「拿現金換代幣的概念，台灣好像湯姆熊」、「至少三倍券的作法不會打臉自己」、「強迫你至少要掏1000元刺激經濟，這3000代幣有1000是你出的2000是政府發的」。

另也有網友開玩笑說，「 這個一定諾貝爾經濟學獎 政府只出兩千卻有基本盤三千的效果，之後又會衝到4700的效應，台灣重新起飛就看這次了」。

(中時電子報)