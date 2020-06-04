外資3日再度大舉回頭買超台股176億元，而官股券商護盤成功，則趁著外資回補持股之際，逢高調節持股，但逆勢買超第一大個股是玉晶光（3406）達5億多元，另買超元大台灣50反1（00632R）、富邦VIX（00677U）及亞泥（1102）都在1億元以上，顯示隨著指數來到高檔，官股券商操作相對偏保守，並有意將資金轉進反1及VIX等避險性標的。

官股券商與外資操作依然是採取「你丟我撿、我去你撿」的對作，外資3日買超台股176.43億元，是僅次於4月30日之後，一個多月來單日最大買超金額，八大官股券商買超37.54億元，也是僅次於4月30日之後，一個多月來單日最大賣超金額。

據統計，官股券商3日賣超金額前十大股有： 台積電、大立光、元大高股息、鴻海、群創、台達電、南六、世芯-KY、友達、台化等，只有一檔是高股息ETF，其餘多以權值股居多，僅有口罩概念股的南六偏中小型股。

至於官股券商逆勢買超前十大股為：玉晶光、元大台灣50反1、富邦VIX、亞泥、智邦、可成、南電、健鼎、群聯、漢唐等，其中有二檔是屬於避險性ETF，其餘分散在PCB、網路、光學鏡頭、水泥及半導體族群等。

(工商 )