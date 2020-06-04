友訊(2332)昨(4)日在經濟部行文變更登記生效，確認李中旺為董事長，鍾祥鳳、馮忠鵬為獨立董事，經營權之爭暫時告一段落，下一階段則需靜待15日的股東常會，進行董事全面改選，兩派將再度交戰。

今日李中旺也前往友訊進行交接事宜，最新傳出一切順利，在股東常會前不到2周的日子，董事長位置穩當，面對15日股東會將董事全面改選，先前市場派的操盤手台鋼董事長王炯棻則是對再度交手相當有信心。

友訊1日臨時股東會，解任包括前任董事長胡雪及四名公司派董事及獨立董事，會後由李中旺、鍾祥鳳及馮忠鵬3位召開董事會，李中旺當選新任董事長，當日3人嘗試進入友訊公司進行交接，惟友訊方面以未完成變更登記為由拒絕交接，但在昨日經濟部已行文變更登記生效下，公司派已無理由阻擋，故今早李中旺順利完成交接。

隨著臨股會告一段落，友訊下一階段重心為15日即將登場的股東常會，將進行董事全面改選，市場派、公司派將再度正面交鋒，本次市場派以戰績赫赫的台鋼負責操盤，日前王炯棻表示對15日的再度過招相當有信心，當然也將布局戰略視為最高機密，假設市場派可以在15日的董事席次上獲勝，則李中旺續任董事長的機會則頗高。

李中旺在此友訊經營權大戰中，可說是頻遭流彈波及，其長期貢獻台灣網通產業，是眾人眼中的「好好先生」，但因為捲入該風暴，閃電被拔除長期帶領的明泰(3380)董事長，接著還有友訊副董事長以及董事。

回顧自友訊創辦人高次軒辭世後，曾接下友訊董事長，但在2011年時遭到解職，加上本次明泰董事長位置也被閃電拔掉，他曾自嘲「有誰會被同一個人解職兩次」，如今本次市場派在臨股會上大獲全勝，看來這次網通「好好先生」也不忍了。

另外，友訊今也發出公告，解任發言人職務，由原本人資處資深處長王蕙雯，改為現任董事長李中旺，至於總經理胡雪也遭解任，故目前總經理職位仍從缺。

(時報資訊)