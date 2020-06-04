世紀鋼(9958)受惠離岸風電及傳統鋼構接單同步熱絡，今年業績成長動能強勁，前4月營收年增近2倍；目前風電訂單明朗，法人估今年業績可望逐季成長，全年營收將創新高，比去年大幅彈升上看2倍以上。

世紀鋼去年下半年風電初步出貨即帶動全年營收創新高；今年風電事業的貢獻力度開始展現，預計今年起陸續出貨沃旭、CIP大單，法人預估離岸風電事業全年可挹注約60億元，加上傳統鋼構估全年可望貢獻20億元，法人估公司全年營收挑戰80億元，較去年的24.02億元成長約2.3倍。

展望風電事業仍持續成為後續業績成長動能，世紀鋼目前手上風電相關訂單執行時程約至2023年，傳統鋼構業務的訂單能見度則看到明年第二季。

世紀鋼今年起離岸風電相關產品貢獻營運效益開始展現，第一季營收年增195%，營業淨利1.35億元，淨利歸屬母公司業主1.15億元，年增率702.69%，毛利率提升約2個百分點至18%；獲利年增7倍，EPS 0.55元。

世紀鋼受惠風電長單進入營收認列高峰期，4月營收3.6億元，年增179.98%；前4月營收15.43億元，年增191.46%。

另外，世紀鋼公告，決議發行國內第四次無擔保轉換公司債，總額上限15億元，募得價款將用來償還借款。

(時報資訊)