《紐約時報》報導，在啟動Operation Warp Speed計畫一個月後，白宮已選出5個他們認為最有可能成功的新冠狀病毒候選疫苗。

川普政府推出的Operation Warp Speed計畫，旨在加速新冠狀病毒疫苗、藥劑與檢測試劑開發。

大部分納入這項計畫的藥廠，對4個月來持續關注疫苖開發的人應該不算意外，這5家藥廠分別為Moderna、嬌生、與牛津大學合作的AstraZeneca、與BioNTech合作的輝瑞，以及默克。

Moderna是第一家進入新冠肺炎疫苖人體臨床試驗的藥廠。嬌生開發的疫苖尚未進入試驗，但今年初收到美國衛服部「生物醫學高階研究與發展管理局」（BARDA）約5億美元資金。

AstraZeneca與牛津大學的合資公司，兩周前也獲得BARDA注資12億美元。輝瑞與mRNA生技公司BioNTech結盟，共同開發新冠肺炎疫苖。默克才剛加入賽局，日前宣布正在開發中的兩款疫苖可望在今年晚些時候進入人體試驗。

值得注意的是，賽諾菲（Sanofi）被排除在外，這家法國疫苖公司從BARDA成立之初就與之合作，並在今年初從BARDA獲得3000萬美元的新冠疫苖研發資金。包括NovaVax與Inovio等之前呼聲頗高的疫苖公司也未入選，NovaVax周三股價重挫10.86%，Inovio暴跌13.32%。

(時報資訊)