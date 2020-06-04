渣打集團發布《全球財富預期》調查，針對全球包括台灣、中國及香港在內的10個市場，根據收入與資產現況、存款、退休基金及投資等多項要素，藉此評估受訪者在60歲時預期擁有的財富巔峰值，報告結果指出，多數台灣人在60歲時所預期擁有的財富總值，將並不足以支付理想的生活品質。

渣打集團《全球財富預期》調查（Wealthy Expectancy Study）涵蓋全球近萬名新興富裕族群、富裕族群、高資產族群等三種不同財富階段的受訪者。調查結果指出，台灣地區受訪者平均財富巔峰預估值為美金87.7萬元（約新台幣2622萬元），略低於全球平均（約美金100萬元）；而香港地區的平均財富巔峰值則可望達249.7萬美元，為本次10個調查市場中最高。然而，若將台灣地區的財富巔峰值，與理想生活所需的財富目標相比，台灣地區有近75%受訪者將出現財富缺口，財富預期不足的比例也高於全球平均。

就財富管理目標而言，32%的台灣受訪者以退休為首要理財目標，其次則為度假（30%）及子女教育（24%）。台灣受訪者退休後預期每月可支配金額平均為美金1894元（約新台幣57000元），遠低於其現有收入或是理想退休生活所需。同時，台灣地區受訪者表示計畫「在退休後仍繼續工作」的比例也高於全球平均。

本次調查也分析受訪者的投資理財習慣，調查結果指出，台灣受訪者較偏好存款與股票、股利等資產類別；而與其他市場相比，台灣使用數位理財平台與工具的比例也較低，平均而言，僅近3成受訪者會使用數位平台如網站、投資理財app等管道進行財富管理。綜觀來看，對於理想退休生活的標準與需求，加上較依賴單純的金融產品，可能是導致台灣人財富預期有差距的原因，預期到60歲時，僅有9%的台灣受訪者有希望達到或是非常接近預期的財富目標，而有近75%的人與理想的財富目標有超過5成的差距。

渣打銀行優先理財客群暨分行通路管理處主管王開平表示，「從調查結果可以發現，即便是富裕或高資產族群，隨著總體經濟的變化，也無法確保未來財富與生活品質無虞，銀行必須提供客戶全方位理財規畫與諮詢服務，協助他們達成理想中的財富目標。若是進一步觀察本次調查中財富缺口較小的市場，數位金融平台的普及度與使用頻率都顯著增加，這也是渣打銀行近年來持續努力的策略與方向，透過打造完善的數位平台與服務，將便捷的金融服務融入到客戶的生活，也讓財富管理變得更加簡易貼心。」

(時報資訊)