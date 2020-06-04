受新型冠狀病毒病（COVID-19）及美中緊張局勢加劇之影響，全球經濟蒙受嚴峻損失。為協助我國業者突破逆境、持續拓銷國際市場，外貿協會於6月3日辦理第三場「台北國際電腦展 (COMPUTEX)」線上採購洽談會，整合海內外跨域平台資源，透過轉型數位經濟商業模式，持續辦理線上媒合服務，帶動產業、參展廠商和國際買主間彈性、多元互動模式，共創商機。

本屆COMPUTEX聚焦「5G與通訊」、「智慧解決方案」、「電競」及「創新與新創」等四大主題。台灣資通訊產業於人工智慧（AI）、物聯網(IoT)、8K與5G等項目擁有多項關鍵技術，將有機會借此波疫情迅速推出。本次「COMPUTEX線上採購洽談會」外貿協會邀請來自俄羅斯、保加利亞、杜拜等15國、29家買主與我國威剛科技、技嘉科技、南京資訊等35家知名業者精準媒合，總計辦理近87場採購洽談會，成果豐碩。

根據市場研究機構Reportlinker調查報告指出，2020年至2025年5G應用市場年複合成長率為30%，5G技術不僅加速上游通訊商布局，更開拓終端產品應用多元發展。保加利亞鐵路公司Klubverband會後表示，該國將積極發展5G相關技術，藉由此場採購洽談活動尋找與5G無線裝置相關之台灣中小型企業，後續將與本次洽談廠商持續保持聯繫，期待未來有更多的合作機會。

此外，電競宅經濟需求爆發。依據遊戲產業市調機構Newzoo分析，電競市場在疫情期間異軍突起，預測2020年電競產業營收將高達1,593億美元，較去年增長9.3%。面對全世界PC電競玩家達27億人的龐大市場，儘管法國電競大廠Ubisoft、俄羅斯電競通路商Business Factory等國際買主不能如期來台，仍透過COMPUTEX線上採洽會活動，積極與台灣指標電競設備業者進行洽談。

(時報資訊)