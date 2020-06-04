振興券三倍券能否找零，民眾跟攤商都希望有明確答案，經濟部次長林全能上午在行政院會表示，民眾不能強制要求攤商找零，但若攤商服務客戶找零，政府還在協助攤商尋找商品組合來因應，這方面比強制執法更正面。

振興券三倍券最低面額200元且標註不能找零，問題來了，民眾一份買鹽酥雞或一杯珍珠奶茶，掏出200元或500元券，這筆交易如何是好。

林全能表示，政府很明確規範三倍券是不能找零的，在規範下民眾是不能強制要求攤商找零，但過程中如果基於攤商服務客戶，服務民眾有找零的行為，是否依法執行，經濟部認為，希望是協助攤商大家一起思考怎麼樣推出讓振興三倍券面額下產品的組合來進行，會比強制執法更正面。

針對經濟部的建議，若非攤商私下找零，則有可能推出套餐，或以類似咖啡寄杯、寄餐等方式因應，但民眾可能要有心理準備，半年內要多次食用類似商品。

(中時 )