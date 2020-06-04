《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（30）日的國際新聞重點。

【1】 開鍘！美對33家陸企機構新制裁 5日生效

美國商務部繼5上宣布將把33家大陸企業列入經濟制裁黑名單後， 4日天進一步宣布對這33家公司和機構的新經濟制裁，將於5日生效。被制裁企業機構被控協助北京當局監控新疆維吾爾族等少數族裔，或與大規模毀滅性武器和大陸軍方有關。

【2】 WHO怨陸分享資料不足？世衛官員拒答

美聯社報導，世界衛生組織官員私底下曾在1月6日的會議，抱怨中國大陸分享資料不足。對此，世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）只表示世衛領導層及員工皆依照相關規章，日以繼夜與會員國共享訊息及與各政府進行坦率對話。

【3】 非裔男壓頸亡 美檢加控白人警二級謀殺 其餘3警亦被起訴

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）遭明尼蘇達州白人警員壓頸身亡案，造成美國連日來種族動亂。引爆這起亂源的前警員蕭文（Derek Chauvin）日前被控三級謀殺及過失殺人罪，檢方今天加控他二級謀殺；另外，當時在場的3名前警員也面臨起訴。

【4】 美現任、前任防長公開嗆川普 反對動軍隊平示威

對於川普在白宮演說中聲稱要不惜部屬重裝部隊防範暴動，美國防部長艾斯培公開表示反對川普以「暴亂法」動用軍隊平息示威，而前任國防部長馬蒂斯退任後罕見打破沉默，直嗆川普是「威脅憲法的人」。

【5】 保護香港人！英外相：準備好犧牲與陸自貿協議

針對大陸推動「港版國安法」，英媒報導指出，外相拉布表示為保護香港人民，英國準備犧牲與大陸自由貿易協議；不過他也表示，國際盟友應該合作給大陸一些喘息空間，「看看（推行《港版國安法》）是否是正確的舉動」。

(中時電子報)