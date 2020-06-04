隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，政府推出「振興三倍券」鼓勵民間消費，希望促進經濟活絡，富邦金控今日宣布，為積極響應政府政策，金控與旗下子公司將今年度員工旅遊補助、績優員工競賽獎勵及激勵旅遊、教育訓練及會議活動等預算投入國內旅遊與消費，富邦金控及子公司共計約5.8萬名員工，預估總投入金額達近7億元，以實際的行動力挺台灣產業，為國內經濟復甦貢獻心力。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控多年來持續努力落實企業社會責任獲得各界肯定，面對新冠肺炎疫情影響，為力挺國內經濟，富邦金控及旗下子公司將員工旅遊補助、獎勵旅遊及教育訓練活動預算投入國內旅遊與消費，合計將有近7億元預算投入國內旅遊與消費，期盼為下半年國內消費注入活水！

富邦金控子公司富邦人壽今年下半年績優業務員競賽獎勵及激勵旅遊規模高達3.5億元，預估超過4,500人(含親友眷屬)投入國內旅遊、促進消費，且一年一度的績優業務員表揚大會，也特別結合誓師大會改於7月上旬起分北中南共舉行6場活動，以行動力挺國旅，為台灣後疫情階段的經濟振興盡份心力。此外，富邦人壽今年1-5月國外獎勵旅遊因疫情取消，規劃將直接發出2.2億元獎勵金現金，再加計全年相關教育訓練及會議活動等預算，共計高達6億元預算可望投入國內旅遊及鼓勵同仁國內消費。除了富邦人壽之外，富邦金控旗下其他子公司，包括台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券、富邦投信等也有志一同，將團體旅遊、員工旅遊補助、教育訓練及會議活動等約近1億元預算，投入國內消費及旅遊，期望藉由企業拋磚引玉的影響力支持台灣產業。

蔡明興指出，自發生新冠肺炎疫情以來，富邦金控即以當責的精神審慎因應，4月率先於連假結束前宣布高風險同仁居家辦公，以維護同仁健康及維持對客戶服務的品質，此行動也引領各金融同業及其他行業紛紛跟進，共同協助政府防堵疫情。隨著疫情漸趨緩和，富邦金控仍將謹慎以對，積極配合政府及中央流行疫情指揮中心防疫政策。同時，在步入後疫情時期，我們也鼓勵同仁積極參與公司舉辦的活動，適度安排假期於國內旅遊及消費，共同以具體消費行動促進國內經濟！

(工商 )