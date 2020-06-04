政府宣布振興「三倍券」之後，引發外界對於方案內容細節諸多疑慮，民眾黨發言人楊寶楨說，三倍券的3000元中包含民眾自己的血汗錢，卻規定使用期限，不僅涉嫌違法，也造成政府財政收支劃分的混亂，不僅如此，對於使用三倍券到底可不可以找零，行政院各單位也各說各話，讓她直說：「請問是在繞口令嗎？所以到底給不給找零？」

楊寶楨質疑，「三倍券」發行方式的適法性有問題，依據《財政收支劃分法》，民眾「繳納」的1000元到底該屬於「稅收」、「獨占及專賣收入徵收特許費」還是「規費收入」，又該歸哪一個機關執行審查計算複核，都必須釐清。她表示，希望政府能對這1000元現金的收支法源說清楚講明白，不要給外界「帶頭違反規定」的感覺，讓振興的美意打了折扣。

行政院計劃，讓民眾自己花錢換取三倍券，因為出了錢，更能確實刺激消費，但消基會秘書長吳榮達向媒體表示，振興三倍券是民眾花1000元換來，形式上跟百貨公司的禮券相似，這3000元中有1000元是民眾的血汗錢，因此照理說政府不得限制人民在一定期間內要完成消費。

振興「三倍券」的實體券原本設定不找零，在引起反彈聲浪後，行政院發言人丁怡銘又表示，「實務上」店家可以選擇找零；但經濟部次長王美花則說，店家可不用找零，願意找零也不禁止，只是消費者不能強制要求找零。楊寶楨說，這項政策原是為了刺激消費，讓振興效益更佳，所以設定不可找零，如今若可以找零了，何不直接發現金，以免造成消費者的困擾，和基層人員的作業麻煩。

楊寶楨質疑說，外界對於「退貨換現金」狀況有疑慮，但王美花卻說，退貨不在振興券範疇，店家需自行處理和消費者的關係，「三倍券」找零和退貨若不明確規範，恐怕會讓店家和消費者之間發生衝突，經濟還沒振興就先傷了和氣。

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(中時電子報)