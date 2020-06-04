刑事警察局中部打擊犯罪中心偵查第六大隊第五隊，4日公布破獲口罩國家隊工廠私賣口罩，查獲大批囤積的口罩。（黃國峰攝）

刑事警察局中部打擊犯罪中心偵查第六大隊第五隊，4日公布破獲口罩國家隊工廠私賣口罩，該公司還利用人力使用剪刀、熱熔槍等簡單工具，修補瑕痴口罩後私售牟利。（黃國峰攝）

口罩國家隊私售口罩

合法國家隊口罩工廠，私下超量生產，以每片9至10元的價格，尋不同管道非法出售，至今預估已售出70萬片，獲利約5、6百萬元，刑事警察局中部打擊犯罪中心偵查第六大隊第五隊，循線在烏日、南投等處查獲囤積的口罩，將林姓倉管等6人移送台中地檢署，其中林姓倉管40萬交保、謝姓業務經理60萬交保，其餘4人請回。

內政部刑事警察局偵查第六大隊第五隊，於109年5月22日在台中大雅區某盤商的倉庫，查獲非法囤積49萬片醫療用口罩，懷疑上游必有相當規模的口罩工廠提供，經一個月的追查，查出位於烏日的某口罩國家隊工廠，涉嫌超量生產口罩，再以另一公司名義，已每片9至10元的價格，尋相對私密管道，對外販售，至今約已售出70萬片，非法獲利約5百多萬元。

警方指出該工廠原本僅3條生產線生產口罩，經國家徵召後，輔導擴增生產線至8條，日產量約35萬片，並由國家協調以較便宜的價格，買入足夠日產35萬片的口罩材料熔噴不織布，國家再以每個2.5元收購，而該工廠在繳出35萬片後，疑是私下進貨熔噴不織布，超量生產後囤積在工廠四周的7處倉庫，並在埔里設置地下加工廠，專門加工被退貨的瑕疵品後出貨。

警方於29日持搜索票前往該工廠及倉庫等11處搜索，共查獲醫療用口罩18多萬片、瑕疵品1萬多片及新台幣15萬元，警方依涉嫌嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第12條等罪，將該公司林姓倉管等6人移送台中地檢署偵辦，檢察官訊後，林姓倉管40萬交保、謝姓業務經理20萬交保，其餘作業員及業務員4人請回。

(中時 )