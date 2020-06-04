日本22歲AV女優深田詠美（深田えいみ），近日在推特上PO出穿著透視襯衫化身性感女老師的照片，並附上曖昧文字「不管什麼都可以教你喔」，沒想到竟意外釣出各界專業人士回答網友各種問題，讓結局完全神展開。

以甜美臉蛋、白皙雪肌與魔鬼身材聞名的深田詠美，在網路上吸引超過93萬人追蹤。而她也經常透過推特分享辣照與網友互動，不久前才PO出高衩泳裝照露出該邊與俏臀，近日又化身性感女老師成功製造話題。

只見她穿著透視襯衫露出挑逗的眼神與姿勢，貼文表示「なんでも教えてあげる(不管什麼都可以教你喔)」，竟讓網友腦洞大開，除了歪樓詢問自家寵物狗有咬人怪僻該怎麼辦以及被家裡附近的貓瞪怎麼辦外，甚至出現汽車引擎配線斷了、微積分、電路板、有機化合物等問題，讓原本曖昧的貼文變成專業知識版，深田詠美也只能哭笑不得的表示「我真的不是Yahoo知識+啦」。

(中時電子報)