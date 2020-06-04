行政院振興三倍券規畫出爐後引發社會熱議，由於取得複雜與金額太少，一般民眾大多不滿，也有人對三倍券振興經濟的效果存疑。長庚大學臨床醫學研究所副教顧正崙認為，不管是消費券或是三倍券，他都不支持，原因是此沒有效率與資源浪費。

顧正崙今在臉書上表示，這兩種券雖然名義給法不同，但是背後經濟學的道理是，給人民錢來[刺激消費](凱因斯的理論)，並藉由乘數效應，使得政府花一塊錢得到超過一塊錢的效果。並藉由增加的經濟活動，政府回收稅收，然後變成政府其實沒花到錢。

顧正崙說，這理論很漂亮，但台灣人都有實戰經驗，當年都拿過消費券。不妨以此深思，發了消費券，台灣經濟就大好了嗎？當年發了消費券，多少人存起來，多少人去買必需品(買必需品沒有放大消費的效果)，有多少人提前去買你本來就打算買的東西(這其實也沒擴大消費的效果)，有多少人真的去買了一個你真的不會買的東西？

當年拿到消費券，顧正崙自曝買了一台LCD電視，看起來政府給3600花了3400，起碼擴大一倍消費。事實上，他本來就打算買這台電視，不給錢也會買，所以政府給的錢被他變相存起來。

顧正崙分析，消費是個人願意的行為，他不會蠢到政府給3600就去買一個不想要的東西，而電視本來就是他能夠購買的。這就是消費券真的問題，只有少部分的人真的會去花在一個原來不會買的東西。

結果上來看，當年發了幾百億，統計出來增加消費的效果比發出去的錢還少。不僅沒有乘數效應，政府花出去的錢比增加的消費還多。

這事實，因此被監察院糾舉。如果政府多給錢就會改變你的消費模式，而且讓經濟大好，走出經濟困境。政府不僅應該發，還不應該只發2000元，應該一人發兩千萬才對。

顧正崙說，最後可能有人認為，雖然花600億只有400億的效果，還是比沒有好，應該做。對此，他也表示反對。你會花600塊買一個只值400塊的東西嗎？！你不會，那為什麼你會覺得政府就沒關係？！

(中時電子報)