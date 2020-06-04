美國抗爭升溫，國民黨立委吳斯懷今天在臉書上表示，美國示威暴動已經延燒140多個城市，4000多人遭到逮捕，至少26州和華盛頓特區已經動員國民兵應變。美國政府也動用正規陸軍部隊進駐華府。「動用軍隊鎮壓民眾，違反民主價值，蔡政府應表態！」

吳斯懷指出，美國前任、現任國防部長都公開反對美國總統川普動用軍隊鎮壓民眾，軍隊不是用來對付人民的，「軍隊是被授權使用致命武力及武器來保護國家和人民利益的正規武裝力量。軍隊的任務是保護國家及人民，對其他國家發動戰爭。」而美國國防部證實，已有1600名陸軍部隊在週二進入華府，華府約有3600名國民兵，未來幾天預計還會有1300名國民兵進駐。部隊處於「高度警戒狀態」。

吳斯懷認為，暴力違法的打、砸、搶行為當然要斷然依法處置，但合法的集會遊行、示威抗議是民主國家人民的權利，受到法律保護。民主、自由、人權價值，是民主國家的基本底線，美國政府企圖動用軍隊對付人民，顯然違反民主國家的普世價值。

吳斯懷說，對照香港反送中運動，美國譴責香港警察，支持香港民主運動，鬧得這麼久，大陸都沒有動用解放軍進駐香港鎮暴，現在美國人民示威抗議，川普認為這不叫民主運動，是恐怖份子活動，居然動用軍隊企圖鎮壓群眾。

吳斯懷表示，過去蔡政府支持香港反送中運動抗議群眾，現在美國人民示威抗議，面臨政府動用軍隊鎮壓，自稱捍衛民主、自由、人權的政府何以緘默不語，兩套標準如何面對國人。請問我們的國防部長，假設面對這種情況，有沒有勇氣站出來反對這種反民主的決策？。

吳斯懷說，川普因應疫情失當，美國有185萬人確診，死亡超過10萬人，再加上經濟重創，距離年底大選僅剩5個月，這樣的危機處理，恐怕對選情只會雪上加霜。上周川普在推特上發文，「只要搶，就開槍」，除引發示威者反彈，更被認為是刻意教唆暴力，許多白人至上主義者正荷槍實彈在街頭準備反擊。川普倨傲又粗暴的行徑，處處踐踏美國的民主價值。媒體報導，川普似乎已經轉向，不動用軍隊鎮壓民眾，「若川普執意背離民主，我們應和美國人民站在一起！」。

(中時 )