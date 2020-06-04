雲林縣警察局刑警大隊接獲情資，有一楊姓兄弟檔涉嫌販賣毒品並擁槍自重，雲林地檢署檢察官指揮偵辦，在斗六市哥哥的住處起出改造手槍7支、子彈78顆、海洛因及安非他命毒品。

警方表示，查獲的改造手槍7枝包括仿JP-915金牛座6支、仿92手槍1支，初步查證，槍枝來源是從網路社群網站購入的「操作槍」，再從其他管道購入槍管，自行組裝成具有殺傷力的非法槍枝。

警方除查獲楊嫌擁7支改造手槍，還有90子彈78顆、霰彈48顆、滑套1個、彈匣8個，動機可疑，將持續溯源偵辦。楊姓兄弟檔因槍毒案同時落網，帶案偵辦。

縣警局指出，這種犯罪模式是今年（2020年）5月22日立法院三讀通過修正《槍砲彈藥刀械管制條例》所要遏止的犯罪標的，「槍砲」定義增加「制式或非制式」，「模擬槍」定義放寬納管「操作槍」。

據警政署統計，近年來刑事案件中，嫌犯所持用的槍械，改造手槍佔89％；在槍擊致死部分，改造手槍佔87％。

警方表示，持有、寄藏、意圖販賣而陳列各式槍械，刑度提高為5年以上有期徒刑；持有、販售模擬槍、操作槍等行為皆會加重罰鍰。

雲林縣警局呼籲，持有「模擬槍」民眾在法律公告生效起6個月內，應依法向所在地或戶籍地警察局（分局），申請報備查驗發照或自願銷毀，以免觸法。

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(中時 )