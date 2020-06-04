近半年來，全台多起奪命惡火頻發。三月台電石化廠失火三位移工喪生、四月台北錢櫃大火六人罹難、五月高雄民宅疑電器走火，醫生一家五口不治。市議員朱暖英4日質詢說，這些案例往往與逃生不及有關；起火點事發初期，民眾若能及早得到火災警訊，也許就不會釀成遺憾。

朱暖英說，若遭遇祝融之禍，勢必需要更多逃生時間。所以，各樓層有沒有安置「住宅火災警報器」(住警器)，能即時獲得起火警訊，就變得很關鍵。朱暖英當場調查市府官員清不清楚，自家有沒有安裝住警器。官員們反應卻是稀稀落落，更有人不甚清楚，到底家裡有沒有裝，倒是陳副市長大方的說住官舍透天沒有裝住警器。

朱暖英指出，住警器安置與否雖沒有法規強制規定，但相較桃園市住警器安裝率已超過82％。根據消務局統計，台中市51萬4000多戶的透天樓房，裝設率才40％幾；質疑消防局宣傳不力，沒讓市民瞭解住警器的重要性。警報器裝設事涉人民不可兒戲，連官舍都沒有帶頭裝設應該要檢討。

朱暖英表示，她問過街訪鄰居與市民朋友，他們家裡沒有裝，也沒聽聞消防局有宣傳要裝設住警器，甚至有民眾不清楚住警器是什麼。根據統計，建築物火警以住宅比例最高，尤其深夜熟睡時，住戶第一時間察覺，但有住警器，只要偵測到火煙及高溫就會發出高聲鳴叫，讓住戶能提前反應及早逃生！

朱暖英強調，雖然住警器在賣場也有賣，但如有消防局多宣傳，讓民眾提高警覺有助逃生，呼籲消防局能多宣傳並鼓勵民眾裝設住警器。

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(中時 )