高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，投票將在6月6日舉行。自由作家洛杉基表示，未來台灣民主史會如此記載「罷韓」，「是韓國瑜一人，對抗整個民進黨加附屬小黨加國家機器的一場不對稱戰爭！」

罷韓投票將近！對於罷韓團體發起的罷免，韓曾呼籲市民朋友當天不要來高雄，關心他就好，第一，不要付諸行動，來了高雄，沒有必要造成其他想像空間，第二，他懇請高雄支持韓國瑜的朋友，「不要出來投罷免票，出來監票就好」。第三，現在站出來喊要罷免他的，有些是被鼓譟出來的，所以支持他的人，他有信心，不出來投。

洛杉基則在臉書表示，未來台灣民主史會如此記載「罷韓」，『是韓國瑜一人，對抗整個民進黨加附屬小黨加國家機器的一場不對稱戰爭！」

網友感嘆表示「不對稱是小事, 最無恥是動用國家機器」、「這言下之意就是國民黨好像死了一樣（雖然好像也是事實就是了）」、「罷免票如果沒有超過89萬票 台灣的民主 還有什麼價值？」、「沒錯，罷韓事件是臺灣民主偉大與卑賤,尊嚴與下流的最大分水嶺」、「罷韓成功後台灣不會再有民主史，只會剩獨裁史」。

(中時電子報)