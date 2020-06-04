日媒報導，日本政府有意鬆綁入境管制，但首波名單未列入台灣，外界關注其中是否涉及「一個中國」原則的壓力，台灣日本關係協會秘書長郭仲熙今天表示，在健康前提下，沒有所謂一個中國的壓力，國民健康最重要，能夠兼顧國民間康與經濟發展則是最理想狀況；目前積極向日方反應，務必優先考量台灣。

日本首相安倍晉三日前宣布，解除北海道、埼玉、千葉、東京、神奈川5個都道縣的緊急事態宣言，等同日本全境脫離「緊急事態宣言」，據日本讀賣新聞報導，日本正考慮鬆綁入境管制，首波國家包括泰國、越南、澳洲、紐西蘭，台灣未被列入。

台灣日本關係協會秘書長郭仲熙表示，報導出爐後，立即和日方進一步了解，根據日方的說法，日本首波名單還沒確定，尚在研議中，必須視疫情趨勢做綜合考量，我方也積極向日方反應，務必優先考量台灣。

至於駐日代表謝長廷在臉書提到，各國評估鬆綁的標準有三項，包含疫情控制與風險程度、彼此是否願意相互鬆綁與政治因素，媒體詢問，這三種因素哪個占比比較重，郭仲熙坦言，實在很難斷定，疫情蔓延之際，對本身國民的健康所造成的影響，才是最優先考量，且這是一項互惠互利的措施，現在都還在評估中。

媒體追問，評估成分是否涉及「一個中國」的原則與壓力，郭仲熙強調，在健康前提下，沒有所謂一個中國的壓力，國民健康最重要。他認為，日本近日宣布解除緊急狀態，就是要顧及經濟發展，兼顧國民健康與經濟發展，才是最理想狀況，至於一個中國，應該不是最主要因素。

郭仲熙也提到，原訂今年6月在日本東京召開「第44屆台日經濟貿易會議的期中檢討會」，因新冠肺炎疫情嚴峻，相關時程及召開方式還在與日方協商，尚未定案。

(中時 )