嘉義黃姓「大哥」6年前遭同門兄弟「紅支仔」開20多槍轟斃，留下3名未成年兒女分別由2名前妻撫養，知名集團旗下的車貸公司向3名兒女追討百餘萬元車貸，但前妻們都說不知道有這筆債務，且「大哥」賸餘遺產都用於撫育子女，但法官依法判決3名兒女要清償111萬1546元。全案可上訴。

黃男於2015年5月間向銀行辦理汽車貸款，約定2015年6月11日至2018年5月11日分36期攤還，每月1期支付3萬2121元，不料，2015年9月2日黃男遭槍擊死亡，留下111萬1546元貸款未還，銀行後來將這筆貸款轉讓給裕隆集團旗下的車貸融資公司。

黃男的2名前妻都說，黃男死亡時3名兒女都未成年，對車貸的事情不清楚，黃男的房產被番路鄉農會向法院聲請裁定拍賣，經強制執行後，3名兒女各獲得約70萬元，都用他們的生活及教育費，已無賸餘遺產償還車貸。

法官審理，依民法1159條規定，所謂「賸餘遺產」是指清償已報明或已知的債務後所餘的遺產，但這筆車貸不在104年度嘉義地方法院公示催告所定的6個月期限報明的債權，且3名被告都不知道，則依民法第1162條規定，這筆車貸符合在賸餘遺產內應清償的債務，因此，黃男的3名兒女須償還111萬1546元。

(中時 )