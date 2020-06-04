京城銀（2809）法說會預期2020年第二季獲利將回升，投顧法人預期今年淨收益雖面臨下滑壓力，但看好今年將有債權回收挹注，可望使呆帳費用大減、帶動獲利回升，且長線具高殖利率題材，給予「買進」評等、目標價39元。

京城銀5月28日以32.6元參考價除息後連2日走跌，昨（3）日在法人反手買超1288張帶動下上漲2.66％、收於32.8元，順利走上填息路。今（4）日開高後小漲0.91％至33.1元，填息率約33.3％，隨後一度翻黑後再翻紅持穩盤上，維持近0.8％漲幅。

京城銀指出，受全球資本市場動盪加劇衝擊，致使2020年首季獲利表現下滑，但4、5月獲利狀況不錯，表現可望略優於首季。由於美元資產成本下降，預期第二季淨利差（NIM）可望維持在1.8％左右水準，後續有機會再提升。

投資操作方面，京城銀截至2日金融資產未實現帳面收益約15億元，其中國內約1.5億元、海外約13.5億元。該行表示，未來半年將維持「高進低出」策略，趁資金成本較低之際買進較高評等債券，使整體海外債券投資規模盡可能維持約12億美元規模。

投顧法人預期，京城銀受惠資金成本降低，今年淨利差表現有望持穩1.8％左右水準，帶動利息淨收益小幅長。但因金管會對保險商品監管趨嚴，衝擊財富管理手續費成長動能，受手續費收入下滑影響，預期今年淨收益將衰退達1成。

不過，京城銀資產品質維持優異水準，投顧法人認為並無大型潛在風險。債權回收方面，雖然綠能、華映預期今年仍難回收，但新竹中正市場BOT案可望回收多數債權，有機會使今年呆帳費用大減，帶動獲利表現回穩走升。

此外，京城銀法定盈餘公積已超越法定的資本額門檻，配合今年獲利可望成長，投顧法人認為明年每股現金股利有望發放超過1.5元，長線具高殖利率題材想像空間，故給予「買進」評等、目標價39元。

(時報資訊)