新冠肺炎肆虐全球之際，台灣的防疫成果在全球有目共睹，宏碁集團創辦人施振榮及台灣研發型生技新藥發展協會理事長張鴻仁，共同發起成立民間「數位防疫產業大聯盟」，廣邀業者加入防疫國家隊，要將台灣數位防疫及智慧醫療積累的經驗與成果推向國際，同時也為產業發展走出新機會。

為將台灣在此波防疫經驗分享到國際上，並掌握防疫產業發展的新機會，施振榮表示，數位防疫產業大聯盟將聚焦於把台灣數位防疫及智慧醫療的能量對外推廣。透過與外貿協會攜手合作，將其已建立台灣防疫產業生態系地圖，及線上「防疫國家館」英文網站，把整合台灣醫療優勢的數位平台推向全球，除分享台灣成功防疫的經驗與訊息，其中的「防疫產業生態系專區」，亦將提供台灣醫療及防疫產業等相關資源，與全世界共同渡過疫情挑戰。

施振榮指出，此回疫情對全球造成重大衝擊，也使大家的生活受到影響，但戰勝疾病、維繫人類健康是文明重要的根本，尤如今已進入矽文明的時代，防疫和科技有密切的關係，台灣除有一流頂尖的醫學研究人才與醫療水準，如何借重資通訊（ICT）與人工智慧（AI）科技，將成為防疫工作成敗的關鍵。

他也提到，台灣此次數位防疫的成果，在東方矽文明的發展史上寫下了精采的扉頁，並對人類做出了貢獻，他也期許未來「數位防疫產業大聯盟」在與外貿協會攜手合作下，能繼續對全世界做出更多的貢獻。該大聯盟除邀請陽明大學校長郭旭崧擔任顧問，後續也將邀請防疫產業相關業者加入。

圖說：宏碁集團創辦人施振榮4日在外貿協會線上「防疫國家館」記者會中宣佈發起成立民間「數位防疫產業大聯盟」廣邀業者加入防疫國家隊。

(工商 )