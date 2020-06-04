全球疫情仍持續蔓延，外貿協會延續蔡總統對世界宣示「TAIWAN Can HELP」，4日宣佈攜手逾2千家包括口罩國家隊等廠商與20家醫療機構成立線上「防疫國家館」上線！貿協董事長黃志芳強調，全球最強防疫館，以台灣醫療數位平台主動共享防疫資訊，防疫產業逾萬項商品線上媒合下單，助攻TAIWAN IS HELPING!

黃志芳指出，貿協線上防疫國家館上線可說是貿協數位轉型的重要里程碑，整合國內各方防疫資源包括經濟部、衛福部、外交部，還有20所醫療院所、2千家國內防疫廠商等，以單一入口網站，提供全球醫療人員、政府官員、買主、民眾一站式服務。其中，2000多家廠商業種涵蓋口罩國家隊等200家廠商、以及聚陽防護衣與 醫療科技等十多項，近日更將與衛福部「政策館」連結。

並透過防疫知識影片隨選即播、遠距醫療教學、視訊會議、醫療物資供應鏈媒合，分享台灣防疫經驗與專業知識，還備妥防疫問答集，為不同需求的全球使用者解惑。

黃志芳說，台灣借鏡過往SARS經驗，於疫情前期即刻啟動邊境管制、口罩徵收、防疫國家隊增產及科技防疫等措施，同時擁有穩定公衛系統與全民高度防疫意識，防疫成果備受國際肯定，然全世界仍因疫情水深火熱，台灣不能獨善其身，TAIWAN CAN HELPS！

貿協防疫期間，醫療視訊研討會截至五月底，率先協助印度九千醫生與成大醫生交流分享防疫經驗，12場遠距視訊防疫醫療交流，分享know how，就是全球防疫盡力的最佳案例。而透過台灣「防疫國家館」一站式服務，包括產業專區、經驗分享專區與防疫模式專區、衛福部專線服務連結，更有助台灣醫療面向國際化，且後疫情時代將持續發展，甚至延續至日常健康維護，「無接觸」醫療、智慧醫療等商機，擴展至全世界！

(工商 )