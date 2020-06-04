男子聽聞員警解釋，恍然大悟，驚覺被騙，並向員警致謝。（台南市警一分局提供／李宜杰台南傳真）

台南市一分局莊敬派出所員警劉瓔霆（右）、郭銘斌（左）與民眾通力合作，成功阻止男子遭詐騙。（台南市警一分局提供／李宜杰台南傳真）

台南市警一分局日前接獲金融機構經理通報，稱有1名男子臨櫃領取大筆金額，直覺男子應是遭人詐騙，立即通報警方。員警到場後，男子表示接獲健保署來電，稱健保卡遭盜用，須將存款全數領出。員警聽聞，確認是詐騙集團後，旋即阻止、勸導，才避免男子20萬元慘落詐團手中。

南市警一分局莊敬派出所警員劉瓔霆、郭銘斌， 3日上午10時許，接獲轄內東寧路某金融機構經理及行員通報，稱有1名男子臨櫃領取大筆現金。行員與男子對談過程，予以關懷詢問，察覺男子支吾其詞，當下心覺有異，認為男子應是遭人詐騙，機警通報警方。

員警到場了解後，男子稱自己早上接獲衛福部中央健康保險署來電，稱健保卡遭人盜用，須立即將存款領出，避免被扣押。男子因一時心生恐慌，不疑有他，遂依對方指示，提領20萬元，打算赴歹徒指定地點交付。

員警聽聞後，確認此為詐騙集團典型詐騙手法，並當場勸導、阻止男子，男子也恍然大悟、驚覺被騙，感謝員警即時阻止，避免人財兩失的悲劇。

一分局呼籲，民眾應隨時提高警覺，若發現或接獲可疑為詐騙情事，可撥打165防詐騙專線或撥110報案，謹記「一聽、二掛、三查證」警語，防止自身財產損失。

(中時 )