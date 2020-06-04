一名賓士正妹業務，過去也是通姦罪受害者，她因賣車與一名男客交往，牽車當天就「天雷勾動地火」，直衝陽明山激情車震。直到某次兩人在摩鐵激戰，一群人破門而入狂拍照，女業務才知道男友竟是人夫！之後劇情很常見，正宮原諒老公撤告，唯有對「小三」告到底。
兩性專家欣西亞在電視節目《新聞挖挖哇》分享通姦罪受害案例，一名賓士女業務與一名男客交往，男客在牽車當天甜蜜告白：「我希望你是第一個坐上車的女主人」，邀女業務一起去陽明山看夜景。
兩人來到陽明山，立即展開激烈車震，女業務甚至直言，當時聞著新車的皮革味，感覺特別銷魂。兩人交往半年，某次在摩鐵大戰，突然衝進來一群人狂拍猛拍，原來男友竟然是人夫！
接下來劇情就相當八點檔，大家都耳熟能詳，一開始正宮「森77」把腥夫小三都告上法院，但之後又心軟對老公撤告，只有小三一定要告到底。正妹女業務深感委屈，不解為何違約（婚約）的人沒受到懲罰，她這個詐騙受害人卻被懲罰。
(中時電子報)
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