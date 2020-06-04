香港國安法通過引起國際關注，香港學術機構「一國兩制研究中心」上週針對香港維護國家安全立法進行了一項民意調查。結果顯示有多達74％的香港市民表示香港有責任維護大陸國家安全。

陸媒報導稱，香港社會整體上支持訂立「港版國安法」，遏制並打擊本土恐怖主義。據民調結果顯示，該研究中心進行隨機抽樣電話訪問963位居住於香港的成年香港市民；有多達74％的人表示香港有責任維護國家安全；也有近6成的人表示，去年「反送中運動」以來的社會動盪，足以證明香港在維護國家安全方面存在明顯的漏洞。

另外，有超過53％的香港市民認為有必要立法禁止外國勢力干預香港事務，因此有必要立法防範恐怖我動；不擔心「港版國安法」會影響到港人權益的比例也相當高，他們更表示反對用激進的手法阻礙國安立法。

此外，上個月「香港各界撐國安立法聯合陣線」在街頭與網路上發起連署活動。 在8天內有近300萬香港市民連署支持港版國安法。港區全國人大代表譚耀宗稱，簽名結果充分反映出香港市民支持涉港國安法的強烈心聲，希望可以盡快完成立法。

(中時 )