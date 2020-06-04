林立智(中)設計了6套不同的服裝來演繹不同層次的夢境。（明道大學提供／吳建輝彰化傳真）

來自馬來西亞的楊楷根(右一)、鍾紫溪(左二)說，雖然家人因疫情不能來台參加畢業典禮，但很開心今天有機會將自己的作品，讓現場近200位觀眾看見。（明道大學提供／吳建輝彰化傳真）

彰化明道科技大學時尚系學生率先走出校園，把學期成果展移師到戶外景觀餐廳舉辦，用服裝、音樂及舞蹈，療癒近期防疫的緊繃心情。（明道大學提供／吳建輝彰化傳真）

受到新冠肺炎影響，許多學校在辦理成果展甚至畢業典禮，都改採用線上直播方式辦理，而近日國內疫情逐漸趨緩，許多防疫措施逐漸解禁，彰化明道科技大學時尚系學生率先走出校園，把學期成果展移師到戶外景觀餐廳舉辦，用服裝、音樂及舞蹈，療癒近期防疫的緊繃心情。

時尚系系學會會長王品富表示，今年因疫情關係，許多學系在辦理成果展，都是選擇直播的方式，但最近疫情較為趨緩，在系學會幹部與老師的討論下，決定將靜態的成果展，變成動態的戶外服裝秀，結合音樂、燈光與50套同學們的創作服裝，交織出一場別出心裁的精彩演出。

參展的大四學生林立智說，戶外辦展真的很辛苦，但能夠與學弟妹及同學們，在畢業前留下這難得的回憶，他這次也展出６套不同的服裝，每件作品都是由他親手縫製，而最開心莫過於他的爸爸媽媽也來到現場，讓他能夠將自己４年所學，完美的呈現給家人看。

活動總召感動的張家溱說，自己只是平凡的女子，感謝所有同學的協助，完成這個不可能的任務；系主任郭致良說，這次成果展完全讓學生主導及完成，很高興他們做到了，期待他們在這個過程中能有所成長，能夠將所學傳遞給所有學弟妹。

(中時 )