新北市林口區婦人陳屍車內 死因待查 13:472020/06/04 中時 賴彥竹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市林口區文化北路二段驚傳1名62歲陳姓婦人陳屍在轎車後座，死因待警方進一步釐清。（翻攝照片／賴彥竹新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市林口區文化北路二段驚傳1名62歲陳姓婦人陳屍在轎車後座，警方4日上午10時許獲報至現場勘驗，發現婦人全身腫脹發黑，身上無外傷，車內也無炭盆，車輛周邊也無異狀，初步排除他殺嫌疑，初判研判死亡時間已有2至3天，婦人死因待後續警方進一步釐清。 (中時 ) #婦人 #新北市 #後座 #警方 #林口 也許您會感興趣 社會熱門新聞 水電工修馬桶修到床上 大戰少女25回合 - 社會 女誤闖鬼車站竟失蹤 多年後網揭露真相 - 社會 辣妹激情按摩問：要不要解毒？微笑比「5」手勢GG了 - 社會 賓士正妹業務戀男客 牽車直衝陽明山激情車震 - 社會 15歲少女懷孕7個月 孩子的爸竟是爺爺 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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