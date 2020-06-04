新北市林口區文化北路二段驚傳1名62歲陳姓婦人陳屍在轎車後座，警方4日上午10時許獲報至現場勘驗，發現婦人全身腫脹發黑，身上無外傷，車內也無炭盆，車輛周邊也無異狀，初步排除他殺嫌疑，初判研判死亡時間已有2至3天，婦人死因待後續警方進一步釐清。

(中時 )