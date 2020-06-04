以抓酒駕聞名的台南市彭姓警官，2018年在升任歸仁警分局大潭派出所長時，卻以退休同事過世的假消息，涉嫌向警友詐得數千元款項遭揭發，被記一小過調非主管職務，台南地檢署近日緩起訴，雖保住官位，台南市警局表示，會依照台南地檢署資料，日後追究行政責任。

45歲彭姓警官年輕時靠著抓酒駕累積分數，再通過警佐班考試順利從警員升任巡官，2017年任職大潭派出所所長，使用警友站捐助的經費款項不清，更以退休警員過世的假消息，向警友站詐得善款5000元，此事揭發後，促使台南市警局通令各警分局不得插手民間經費。

台南地檢署調查後，以他犯行輕微，且已歸還款項，近日將彭員緩起訴1年，繳交公庫2萬元處分，讓彭員得以保住工作，轉任內勤非主管職務。

卻有民眾痛批這件警官詐欺緩起訴案，是縱放知法犯法的警察。彭員對此不願回應，大潭派出所警友站也不願表示意見。

台南市警局表示，針對彭員在所長任內插手警友站經費，予以1支小過、拔主管職務並調離原職務外。待該案定讞後，仍會追究行政處分，嚴重可降職改序處分。

(中時 )