舊頂街派出所現由人文國際公司規經營「A.D.1936頂街藝文珈琲」，展售輕食、豐原特產、糕餅和漆器等。（王文吉攝）

舊頂街派出所現由人文國際公司規經營「A.D.1936頂街藝文珈琲」，展售輕食、豐原特產、糕餅和漆器等。（王文吉攝）

頂街藝文珈琲為慶祝警察節，推出警察套餐「買一送一」，向波麗士大人致敬。（王文吉攝）

頂街藝文珈琲為慶祝警察節，推出警察套餐「買一送一」，向波麗士大人致敬。（王文吉攝）

頂街藝文珈琲」展售輕食、豐原特產、糕餅和漆器等。 （王文吉攝）

為慶祝警察節，台中市歷史建築「頂街派出所」推出「向波麗士大人致敬活動」。6月15日起至7月31日，現任警察、退休警察或警友會員憑證即享警察套餐及飲品「買一送一」，一般民眾cosplay警察裝扮也同享優惠，8月起至12月底享有單點升級套餐。

頂街派出所建於1936年，屬日據時期二層樓式警察官吏派出所，建築構造屬RC加強磚造，立面凸起水平線條裝飾，呈現表現主義風格。台中市文化局2002年公告登錄為歷史建築，現由人文國際公司規經營「A.D.1936頂街藝文珈琲」，展售輕食、豐原特產、糕餅和漆器等。

人文國際公司執行長黃信彰表示，頂街藝文珈琲建築為舊頂街派出所，為向波麗士大人致敬，6月15日警察節起至7月底推出「買一送一」活動，包括現任警察、退休員警或警友會員憑證享有優惠，一般民眾cosplay警察裝扮也同享優惠，8月起至12月底享單點升級套餐。

此外，6月25日起推出「雙城記」一日遊程，包括專人導覽、午餐、下午茶及車資，千元有找。黃信彰說明，該遊程結合歷史建築舊頂街派出所及市定古蹟摘星山莊，一早在潭子火車站集合，轉公車至摘星山莊導覽，體驗懷舊手作及冰淇淋，中午享用「挽月樓」沈香雞餐。

飽餐一頓，返回潭子火車站，轉搭火車到豐原，前往頂街派出所由專人導覽，並享受西式下午茶，再步行探訪豐原葫蘆墩最後土墩，最後是廟東夜市自由行，民眾可透過舊頂街派出所及市定古蹟摘星山莊粉絲網頁網路報名。

(中時 )