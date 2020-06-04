新冠肺炎疫情趨緩，為了因應接下來的畢業潮，行政院長蘇貞昌上週宣布勞動部將投入66億元獎勵企業徵才及青年就業，今（4）日進一步公布實施細節，包括將於6月中啟動的「青年就業獎勵計畫」，應屆畢業青年能儘速持續就業6個月，最高可獲得3萬元獎勵；針對願意嘗試到特定製造業、照顧服務業及營造業等行業工作的青年，提供獎勵最高18個月，最高 10.8萬元獎勵。

蘇貞昌今天在行政院會再次聽取「應屆畢業青年就業措施」報告。勞動部勞動力發展署長施貞仰表示，為因應疫情及畢業季，將推動「應屆畢業青年就業措施」，透過「衝就業」、「練專長」、「興僱用」三大策略5項措施，共投入66億元，協助應屆畢業青年朋友順利就業。

為協助青年「衝就業」，勞動部提供最高13.8萬獎勵，將於6月中啟動的「青年就業獎勵計畫」，應屆畢業青年能儘速持續就業6個月，最高可獲得3萬元獎勵；另針對願意嘗試到特定製造業、照顧服務業及營造業等行業工作的青年，提供獎勵最高18個月，最高 10.8萬元。

針對「練專長」計畫，勞動部將透過「產業新尖兵計畫」提供職業訓練及補助訓練費用最高10萬元，並提供參訓青年學習獎勵金最高 9.6萬元，鼓勵儲備新技能及引領投入重點產業，躍升職場競爭力。

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(中時電子報)