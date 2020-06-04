工研院材化所以新材料技術，協助新竹縣畜牧業者朝向「循環零液體排放(ZLD)」的綠色農業邁進，在湖口鄉佳佳畜牧場做為示範場域，縣長楊文科4日到畜牧場了解廢水回收再利用情形，相信有工研院的技術指導，能改善畜牧場用水與空氣問題。
新竹縣養豬數量有6萬4千餘頭，水源主要是抽取地下水，各畜牧場廢水排放雖符合標準，但還是會有些異味，造成附近居民疑慮，縣府去年底與工研院合作水資源有效循環再利用。
工研院材化所組長林澤勝說，自主開發「平板超濾膜材」，具有高通量、高阻絕率及低能耗優點，可有效去除細菌、大腸桿菌等有害物質，超濾膜組系統以三段式處理廢水，過濾後成無細菌、無病毒的乾淨水。
台富農業執行長廖海康說明，廢水經過超濾膜材回收處理後，可做為豬舍沖洗用水，同時能達到「循環零液體排放」的目標。
楊文科表示，工研院研發的汙水處理設備，如能將水資源進行有效循環再利用，除可確保畜牧用水品質，也能進一步改善地層下陷問題，未來會研議水足跡及碳足跡，協助縣內畜牧場改善排放設備，讓畜牧業者安心。
農業處長范萬釗指出，經過半年的試驗後，將會與工研院和台富討論設備管理維護及成本問題，期讓設備充分發揮低人工及高效率。
(中時 )
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