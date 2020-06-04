代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，5月分數來到33.2分，較4月增加2.2分，分數連三個月上揚，對應燈號則轉為黃藍燈，不僅中止連五藍，更是今年來第一顆黃藍燈，意味新建案市況正逐漸好轉當中。

風向球六大構成項目中，議價率、來人組數、成屋供給量等三項分數上揚，預售屋供給量、廣告量與成交組數等三項分數持平。住展雜誌研發長何世昌表示，北台灣房市持續穩健復甦，極低利環境更逼出越來越多的投資置產客，使5月新建案成交量維持在相對高點，預料將會推升建商推案與開高價的信心。

5月開賣的新建案推案量擴張至約6百億元，案量達15億元以上的指標建案為台北市-信義「信松廣場」、中正「永陞林語堂」、士林「全陽豐會」、「圓山帝寶」、新北市三重「好蒔光」、新莊「勝旺興」、「新泰陽」、「雅朵花園」與「新莊海悅花園」、林口「立軒天善」、土城「馥華城真」、桃園市-桃園「宜誠世界極」與「昭揚天匯」、平鎮「樸澍藏」、新竹縣竹北「坤山安境」與「惠宇謙和」等案。

至於新成屋的部份，5月新釋出的成屋戶數逾1,100戶，供給量為今年單月最高；其中，案量達15億元以上的指標建案為新北市-新店「璞御」、三重「輝樺新世界」、淡水「海上皇宮」等案。

由於疫情趨緩與市況穩定的緣故，5月推案潮湧現，連代銷業者的自建案也多了起來。包括海悅國際的「新莊海悅花園」、甲桂林廣告的「信松廣場」，以及甲山林「圓山帝寶」、「海上皇宮」等案，案量總計達290億元。其中，又以「海上皇宮」案量最大，達140億元，其次為「信松廣場」的70億元。「信松廣場」為甲桂林睽違十年後、重返台北市中心的自建代表案，市場反應熱烈。

5月風向球追蹤的指標案平均來人組數升至25.4組／週，較4月（22組／週）增加3.4組／週，顯示民眾看屋意願上升，來人組數來到今年最高點。同期平均成交組數則約為1.9組，與4月水準相當。

何世昌指出，剛性需求中的首購族買盤持續微幅下滑現象並未改變，所幸積壓已久的換屋族需求，以及極低利環境催生出來的投資客、置產客等買盤表現相對踴躍，支撐起整體房市市況。在換屋產品中，又以40坪至60坪之間的房型成交表現較好。至於投資置產族，則較偏好30坪以下的小宅。

因疫情趨緩，國內大解封在即，民眾購屋信心已經有感回溫，有一陣子沒見到的秒殺案重現江湖。土城暫緩區、竹北高鐵特定區都出現秒殺案，建案在開賣首日就收訂額滿。這種搶房買的狀況會不會擴大成現象，未來值得觀察。

因市場買氣穩定，再加上近期營造缺工與成本上揚的影響，導致業者賣價再度轉硬，讓利成為曇花一現，5月份議價空間縮小，議價率分數因而走高。

何世昌認為，近期房市脫離疫情陰霾後穩定復甦，不管是小宅、換屋、豪宅等市場表現都不差。唯需留意的是國內就業市場惡化的問題，已明顯削弱自用首購族的購屋需求，這種狀況恐怕會延續到下半年，業者還是不能過度樂觀。

(時報資訊)