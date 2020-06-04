在美股四大指數收高帶動下，台股今開高震盪，指數最高衝上波段新高11425點，只是其後在美股期貨盤翻黑走弱下，大型權值股多檔翻黑，台股漲幅收斂，10400大關得而復失，終場台股收漲61.23點、報在11381.39點、成交量為2016.82億元，目前台股季線仍偏下行，且年初以來套牢賣壓尚待時間化解，故短線仍以震盪行情機會居大。

權值股今穩盤力道不足，股王大立光(3008)早盤後翻黑，摔下4300元大關，收跌0.7%，台積電(2330)則持穩抗跌，收漲1.66%，鴻海(2317)則多震盪於平盤附近，力拚守穩5日線，並挑戰78元上方壓力區，收漲0.38%，除蘋概三雄的跌多漲少外，聯發科(2454)今逢漲多後的高檔整理，股價多小跌在0.5%以內，終場拉回到平盤，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)則漲跌互見，友達下跌逾1%，群創則上漲約1%。

今日盤面題材股各自點火，被動元件股龍頭國巨(2327)開高走高，上漲2.17%，華新科(2492)午盤後拉高，收漲5.9%，奇力新(2456)則收漲逾3%；在歐美陸續解封，車用等需求回溫，銅箔基板廠聯茂(6213)、騰輝-KY(6672)今盤中股價也連袂走高，漲幅最高逾3%；IC設計股族群，儘管龍頭股聯發科走低，但世芯-KY(3661)受到去美化效應續發酵，獲外資首評即喊買，股價開高震盪，午盤後儘管漲幅收斂，亦有3%的漲幅表現，同樣是受到去美化效應，立積(4968)上漲逾2%，信驊(5274)今日除息，每股配發現金股利22元，今除息行情不弱，開盤大漲45元順利完成填息。

分析師表示，考量外資認錯回補，加上全球新冠疫情趨緩，經濟持續復甦，以及美中貿易戰、華為禁令等引發的轉單效應持續發酵，均有利多頭格局續揚，不過未來選股仍是重點，特別是在美國有種族衝突導致的全美數十城市宵禁利空下，包括台股、納指、費半等反而大漲，行情由2、3月崩盤走勢轉為V型反轉，操作難度加大，建議指數逢回都是買點，選股優於選市，聚焦汽車零組件、民生消費概念股及具業績題材電子類股。

(時報資訊)