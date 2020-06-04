安永（EY）會計師事務所家族辦公室執業會計師林志翔觀察，歐美大家族透過家族辦公室的財富傳承機制，借助家族信託架構穩固家族企業股權，並成就家族財富的基業常青。

林志翔認為，家族信託是受個人或家族的委託，代為管理、處置家族財富，以實現財富規劃及傳承目標。安永家族辦公室團隊將針對「跨境台商族群」的七大特質需求分析，並與安永全球之聯盟所合作，在眾多的離岸司法管轄區中深入比較分析後，向跨境台商族群詳細介紹開曼群島STAR信託的發展背景、重要概念及其優勢特點。

中國大陸自80年代進行改革開放後，眾多台商為掌握大陸龐大市場商機及豐沛的勞動力成本環境，採用經由第三地區國家如BVI、開曼等地設立投資控股公司間接投資在中國大陸設廠，或是以此模式進行三角貿易接單業務。

隨著中國大陸經濟高速增長，帶動整體勞動力成本大幅提高後，許多台商仍運用此跨境投資模式，前進東南亞國家開拓其企業版圖。隨著企業版圖的壯大，並在透過第三地區國家之跨境投資架構下，也同步創造出許多擁有龐大境外資產如股權、房地產的「跨境台商族群」。

林志翔指出，根據安永家族辦公室對於「跨境台商族群」的觀察，目前多數第一代創業者之家族成員已涵蓋到第二代、第三代家族成員。第一代企業家已經面對到「家族財富傳承」與「家族企業經營傳承」之關鍵議題。

然而，在「家族企業經營傳承」關鍵議題上，有相當比例的第一代創業家面臨到第二、三代家族成員缺乏接班家族企業意願之難題，第一代創業家迫切需要接班人與專業經理人，才能創造出企業價值極大化的多贏合作機制。

(工商 )